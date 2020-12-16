Пожар произошел на площадке бывшего машиностроительного завода в Мытищах

В Мытищах на территории бывшего завода загорелся строительный мусор. Об этом «360» сообщили в подмосковном управлении МЧС.

«На территории бывшего завода на открытой площадке возгорание строительного мусора. Площадь уточняют», — сказали представители ведомства. Сейчас на месте работают экстренные службы. В Сети появились первые кадры с места пожара. На них видно, насколько высоко поднимаются клубы дыма.