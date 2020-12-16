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    16 декабря 2020, 15:42

    Пожар произошел на площадке бывшего машиностроительного завода в Мытищах

    Екатерина Земская, Юлия Булыгина

    В Мытищах на территории бывшего завода загорелся строительный мусор. Об этом «360» сообщили в подмосковном управлении МЧС.

    «На территории бывшего завода на открытой площадке возгорание строительного мусора. Площадь уточняют», — сказали представители ведомства.

    Сейчас на месте работают экстренные службы.

    В Сети появились первые кадры с места пожара. На них видно, насколько высоко поднимаются клубы дыма.