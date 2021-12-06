Пожар произошел на писчебумажной фабрике в Петербурге

В Санкт-Петербурге на Октябрьской набережной произошел крупный пожар в писчебумажной фабрике. Огонь распространился на площади 300 квадратных метров, написало ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Прибывшие на место происшествия спасатели зафиксировали возгорание в чердачном помещении. В тушении были задействованы 30 человек личного состава МЧС и шесть спецмашин.

О том, что стало причиной возгорания, не сообщается. Также неизвестно, есть ли пострадавшие. Обстоятельства, которые привели к возгоранию, выяснят после проведенной проверки.