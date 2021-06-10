Пожар произошел на пилораме в Подмосковье

Огонь охватил здание бывшей пилорамы на площади три тысячи квадратных метров в Щелкове. Пожар уже локализовали. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Собеседник агентства рассказал, что в 01:24 поступило сообщение о пожаре в одноэтажном неэксплуатируемом здании пилорамы. Возгорание произошло в Гребневе в городском округе Щелково.

Представитель экстренных служб добавил, что в 02:10 пожар локализовали на площади 3000 квадратных метров. Сейчас пожарные проводят проливку сгоревших конструкций.

Причины случившегося пока не известны.