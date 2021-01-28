Пожар произошел на Пермском пороховом заводе. Видео

Пожар произошел на территории Пермского порохового завода. Краевой Минздрав заявил, что, по предварительным данным, три человека пострадали.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, информация о случившемся поступила в дежурную часть в 08:30 по местному времени (06:30 по московскому). На улицу Гальперина, где находится завод, выехали пожарные подразделения. На месте они увидели, что огонь распространился на площади 50 квадратных метров.

В тушении пожара принимали участие 69 человек и 16 единиц техники, в том числе от МЧС России 61 человек и 12 единиц техники. Пожар потушили в 09:22 по местному времени (07:22 по московскому).

Двух человек доставили в ожоговый центр горбольницы имени Гринберга, уточнило издание Properm.ru. По словам заведующего ожоговым отделением Андрея Бабикова, пострадавших пока осматривают, говорить о их состоянии преждевременно.

Представительница предприятия Елена Бублик заявила, что ЧП не повлияло на производство. Причины случившегося выясняются.