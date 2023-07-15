Происшествия 15 июля 2023, 19:07 Пожар произошел на парковке в ТЦ «Афимолл Сити» в центре Москвы Shot: в центре Москвы случилось возгорание на паркинге в ТЦ «Афимолл Сити» РИА «Новости»

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В центре Москвы загорелась парковка в торговом центре «Афимолл Сити» в субботу, 15 июля. Об этом сообщили в Telegram-канале Shot.

По информации источника, пламя охватило минус третий этаж здания, расположенного на Пресненской набережной в Москве. На место уже следуют представители экстренных служб.

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Других подробностей пока нет. О пострадавших сведения уточняются. Все причины и обстоятельства пожара установят специалисты.

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