15 июля 2023, 19:07
Пожар произошел на парковке в ТЦ «Афимолл Сити» в центре Москвы
Shot: в центре Москвы случилось возгорание на паркинге в ТЦ «Афимолл Сити»
В центре Москвы загорелась парковка в торговом центре «Афимолл Сити» в субботу, 15 июля. Об этом сообщили в Telegram-канале Shot.
По информации источника, пламя охватило минус третий этаж здания, расположенного на Пресненской набережной в Москве. На место уже следуют представители экстренных служб.
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Других подробностей пока нет. О пострадавших сведения уточняются. Все причины и обстоятельства пожара установят специалисты.
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Москва 2023
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