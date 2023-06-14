Эксклюзив 14 июня 2023, 14:57 Пожар произошел на Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области МЧС: на Новочеркасской ГРЭС горит шестой энергоблок

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В Ростовской области на территории электростанции в Новочеркасске загорелась кровля шестого энергоблока. Огонь охватил 200 квадратных метров, сообщили «360» в оперативных службах.

Сообщение о возгорании на Новочеркасской ГРЭС поступило в 13:41. К тушению привлекли 46 человек и 15 единиц техники. К данной минуте эвакуация не объявлялась, информации о пострадавших нет. Причины пожара также пока неизвестны.

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Кадры с места ЧП опубликовал Telegram-канал Privet-Rostov.ru. На них видно открытое пламя и огромный столб черного дыма, поднимающийся в небо. По данным канала, перед возгоранием прозвучал хлопок, похожий на взрыв.

Накануне пожар произошел на территории Краснодарского нефтеперерабатывающего завода. Причиной назвали технологический сбой на факельном стояке.