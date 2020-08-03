Пожар произошел на Норильской ТЭЦ-2

На территории Норильской ТЭЦ-2 в Красноярском крае произошел пожар. По словам спасателей, погиб один человек.

«Произошло загорание масла в электроцехе (проводились ремонтные работы) на территории ТЭЦ-2 на площади в пять квадратных метров. Ранг пожара 1 БИС», — рассказали РИА «Новости» в ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Пожар произошел в ТЭЦ-2 в Норильске. В МЧС добавили, что на технологический процесс это не повлияло.

В результате пожара погиб один человек.