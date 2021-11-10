Пожар произошел на нефтеперерабатывающем предприятии в Уфе

В Уфе на нефтеперерабатывающем предприятии «Новойл» произошел пожар. Об этом сообщил сайт newizv.ru со ссылкой на ГУ МЧС республики.

По предварительным данным, газ воспламенился из-за того, что произошла разгерметизация трубопровода, проходящего по территории производственной площадки «Новойл». Во время пожара никто не пострадал. Угрозы экологии и производственным объектам нет. Основное производство работает в штатном режиме. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.