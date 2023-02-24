24 февраля 2023, 03:07
Пожар произошел на нефтехранилище Tuzandepetl в Мексике
Нефтехранилище компании Pemex загорелось в Мексике
Крупный пожар начался 24 февраля в штате Веракрус на нефтехранилище Tuzandepetl, принадлежащем государственной нефтегазовой компании Pemex, сообщил ТАСС со ссылкой на управление по ЧС Мексики.
Возгорание произошло на трубопроводе, с огнем борются работники компании и сотрудники управления по ЧС. Речь идет о крупнейшем нефтехранилище на территории Мексики. Информации о погибших на данный момент не поступало, ожоги получили пять человек.
Реклама
Власти штата призвали население следить за официальными оповещениями о ситуации. Спасатели эвакуировали студентов и педагогов находящегося в муниципалитете Исуатлан-дель-Суресте университета.
Реклама
Позднее стало известно о ликвидации пожара. В Pemex не дали официальных комментариев по поводу инцидента. Правоохранительные органы выясняют причину возгорания на объекте.
Накануне стало известно о крушении легкомоторного самолета в США. на борту которого находились пять человек. Все они погибли.
Мексика
Пожары
Реклама
Реклама