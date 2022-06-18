Пожар произошел на нефтехимическом заводе в Шанхае

Пожар произошел на нефтехимическом предприятии в Шанхае на востоке Китая. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные городской противопожарной службы.

По имеющимся данным, огонь вспыхнул в 04:28 18 июня по пекинскому времени (23:28 17 июня по Москве) на заводе по производству этиленгликоля. Предприятием владеет одна из нефтехимических компаний, оно расположено в районе Цзиньшань.

Пожарные занимаются ликвидацией огня. Информации о пострадавших к настоящему моменту не поступало.

Ранее сообщалось о том, что в Москве произошел пожар в семиэтажном административно-жилом доме дореволюционной постройки. Оно было построено около 120 лет, огонь быстро распространился по перекрытиям. Площадь возгорания составила 250 квадратных метров. На месте работало 30 пожарных машин и 100 человек личного состава.

Также крупный пожар произошел в швейном цеху в Иванове. Огонь распространился на 150 квадратных метров. В тушении принимали участие 69 пожарных с использованием 20 единиц спецтехники. На это у них ушло более часа. Обошлось без пострадавших.