Пожар произошел на месторождении в ХМАО

Возгорание газокомпрессорной станции произошло на Южно-Ягунском месторождении в ХМАО. Один человек пострадал.

Об этом РИА «Новости» сообщил «Лукойл». В компании уточнили, что о возгорании стало известно от территориально-производственного предприятия «Когалымнефтегаз».

«К тушению привлечены силы главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре. Пострадавших нет. Угроза близлежащим производственным и социальным объектам отсутствует», — сказано в сообщении.

По какой причине начался пожар, пока неизвестно. В «Лукойле» отметили, что определят это после тушения объекта и расследования случившегося.

ТПП «Когалымнефтегаз» является самым крупным территориально-производственным предприятием ООО «Лукойл — Западная Сибирь». Оно состоит из 15 цехов добычи нефти и газа, четырех цехов подготовки и перекачки нефти и трех центральных инженерно-технологических служб. Кроме того, в него входят три цеха сбора и транспортировки газа, а также две газокомпрессорные станции и нефтеперерабатывающий завод.