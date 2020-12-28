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    28 декабря 2020, 17:21

    Пожар произошел на месторождении в ХМАО

    Нина Петлинова, Юлия Булыгина

    Возгорание газокомпрессорной станции произошло на Южно-Ягунском месторождении в ХМАО. Один человек пострадал.

    Об этом РИА «Новости» сообщил «Лукойл». В компании уточнили, что о возгорании стало известно от территориально-производственного предприятия «Когалымнефтегаз».

    «К тушению привлечены силы главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре. Пострадавших нет. Угроза близлежащим производственным и социальным объектам отсутствует», — сказано в сообщении.

    По какой причине начался пожар, пока неизвестно. В «Лукойле» отметили, что определят это после тушения объекта и расследования случившегося.

    ТПП «Когалымнефтегаз» является самым крупным территориально-производственным предприятием ООО «Лукойл — Западная Сибирь». Оно состоит из 15 цехов добычи нефти и газа, четырех цехов подготовки и перекачки нефти и трех центральных инженерно-технологических служб. Кроме того, в него входят три цеха сбора и транспортировки газа, а также две газокомпрессорные станции и нефтеперерабатывающий завод.