Происшествия 01 декабря 2022, 14:26 Пожар произошел на мебельном цехе под Челябинском

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Двухэтажное здание мебельного цеха загорелось в среду вечером в городе Миасс Челябинской области. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.

Пожар охватил порядка 450 квадратных метров помещения, открытое горение было ликвидировано. Отмечается, что в момент возгорания в здании цеха находились четыре человека — всем им удалось вовремя эвакуироваться из помещения.

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По предварительным данным, при пожаре никто не пострадал.

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