01 декабря 2022, 14:26
Пожар произошел на мебельном цехе под Челябинском
Двухэтажное здание мебельного цеха загорелось в среду вечером в городе Миасс Челябинской области. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.
Пожар охватил порядка 450 квадратных метров помещения, открытое горение было ликвидировано. Отмечается, что в момент возгорания в здании цеха находились четыре человека — всем им удалось вовремя эвакуироваться из помещения.
Реклама
По предварительным данным, при пожаре никто не пострадал.
Реклама
Пожары
Реклама
Реклама