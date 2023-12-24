Происшествия 24 декабря 2023, 23:53 Пожар произошел на лихтеровозе «Севморпуть» в Мурманске Мурманский МЧС сообщил о пожаре в каюте лихтеровоза «Севморпуть» Викимедиа

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Каюта загорелась на лихтеровозе «Севморпуть», расположенном на причале «Атомфлота» в Мурманске. Как сообщила пресс-служба областного главка МЧС, пламя распространилось на 30 квадратных метрах.

Прибывшие на место спасатели присвоили пожару повышенный ранг «1-БИС». Подразделения добрались до очага и приступили к тушению.

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Они направили все усилия, чтобы ликвидировать пламя как можно скорее. Угрозы дальнейшего распространения огня нет. Также пожарные осматривают другие помещения на предмет других очагов возгорания.

«Севморпуть» — крупнейший из существующих грузовых невоенных судов с ядерной энергетической установкой из всех, когда-либо созданных. С 2019 года является единственным в мире действующим грузовым судном с ядерным двигателем.

Судно находится на постоянном балансе федерального государственного унитарного учреждения «Атомфлот», отвечающего за эксплуатацию и обслуживание гражданского атомного ледокольного флота России.