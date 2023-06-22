Эксклюзив 22 июня 2023, 22:07 Пожар произошел на крыше здания на юге Москвы «360»: пожар произошел на крыше административного здания на Варшавском шоссе в Москве РИА «Новости»

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Пожар вспыхнул на крыше административного здания Донского района Москвы. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах города.

Все произошло на Варшавском шоссе в Южном автономном округе Москвы. По данным источника «360», на крыше здания виден черный дым. Предварительно, на площади в один квадратный метр загорелись находившиеся на крыше поддоны.

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На место происшествия оперативно выехали пожарные службы. Вся информация уточняется. Сведений о пострадавших не поступало.