Пожар произошел на крыше строящегося корпуса больницы на севере Москвы

Возгорание произошло на крыше строящегося корпуса городской клинической больницы имени Вересаева в московском районе Восточное Дегунино. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

В московском главке МЧС подтвердили, что пожарные выехали на место по заявке.

«Пока проводится разведка. Сообщение о возгорании не подтверждается», — уточнили в пресс-службе.

По данным источника, на крыше строящегося больничного корпуса загорелись паллеты и мусор. Пламя ликвидировали до приезда пожарной бригады.