15 мая 2022, 21:29
Пожар произошел на крыше строящегося корпуса больницы на севере Москвы
Источник: пожар начался на крыше больницы имени Вересаева в Москве
Возгорание произошло на крыше строящегося корпуса городской клинической больницы имени Вересаева в московском районе Восточное Дегунино. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.
В московском главке МЧС подтвердили, что пожарные выехали на место по заявке.
«Пока проводится разведка. Сообщение о возгорании не подтверждается», — уточнили в пресс-службе.
По данным источника, на крыше строящегося больничного корпуса загорелись паллеты и мусор. Пламя ликвидировали до приезда пожарной бригады.