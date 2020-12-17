Пожар произошел на крупном складе кофе и чая в Новосибирске

Полина Петрова В ночь на четверг, 17 декабря, на крупном складе кофе и чая в Новосибирске произошло возгорание. Отмечается, что в здании была мастерская по производству утеплителя, пишет сайт «Свободная пресса» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону. Огонь успел распространиться на площадь 600 квадратных метров. Спасатели уточнили, что 03:28 открытое горение ликвидировали. «По оперативным данным, погибших и пострадавших нет», — заявили сотрудники управления МЧС по области. В настоящий момент специалисты устанавливают детали и причины возникновения пожара. Поделиться статьей









