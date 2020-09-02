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    02 сентября 2020, 10:08

    Пожар произошел на юго-востоке Москвы

    Василиса Андреева , Наза Салех Захи

    Утром 2 сентября на юго-востоке Москвы загорелось здание. Огонь охватил 100 квадратных метров. Об этом сообщил источник «360».
    Пожар произошел на юго-востоке Москвы

    Пожар произошел на улице Гольянова в доме  87, корпус 6. Информацию о возгорании подтвердили в пресс-службе столичного МЧС.

    «Горит одноэтажное административное здание», — рассказали в ведомстве.

    Там уточнили, что сообщение о возгорании поступило в 08:23. На место приехали пожарные. Им уже удалось локализовать пожар. Информации о пострадавших нет.

    Новости SMI.FM