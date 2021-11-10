Пожар произошел на юго-востоке Читы

Пожар произошел на улице Степная в поселке Карымское на юго-востоке Читы. Пожарным удалось спасти из огня три из четырех квартир в бараке. Об этом сообщил «Царьград».

После сообщения о пожаре на место происшествия отправили расчеты пожарной части и «Забайкалпожспаса». Прибыв на место, специалисты выяснили, что жители вышли из здания самостоятельно.

Огонь охватил кровлю и одну нежилую квартир. Площадь возгорания составила 180 квадратных метров. Благодаря работе пожарных, огонь не перекинулся на жилые помещения.