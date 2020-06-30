Пожар произошел на якутской шахте, где находятся почти 100 человек

В Якутии произошел пожар в одной из шахт. Горит рудник «Интернациональный» в Мирнинском районе. В нем находятся около 100 человек.

Известно, что в горной выработке загорелась погрузочно-разгрузочная машина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Саха (Якутия).

«В руднике находится 98 человек», — уточнили в ведомстве. Работников выведут на поверхность.

На месте происшествия работают спасатели. Уровень газовоздушной смеси в норме. Подробности случившегося уточняются.

В конце апреля под Североуральском произошел обвал в шахте. Его причиной стало локальное подземное землетрясение. Пострадали трое рудокопов. Мужчин увезли на скорой в больницу.