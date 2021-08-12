Пожар произошел на хлебозаводе в Казани

В Приволжском районе Казани в ночь на 11 августа в здании хлебозавода произошел пожар. Об этом сообщил сайт inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу МЧС республики.

Установлено, что на первом этаже в душевой комнате загорелся потолок. Площадь пожара составила около трех квадратных метров. Во время пожара на хлебозаводе находились 15 сотрудников, которые потушили огонь собственными силами и эвакуировались из здания.

Пострадавших в результате происшествия нет. Сотрудники МЧС приехали на вызов из-за сработавшей пожарной сигнализации (АПС). По предварительной информации, возгорание могло быть вызвано нарушением правил монтажа и эксплуатации электроприборов.