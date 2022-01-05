Пожар произошел на газопроводе в Клину. Пламя било на высоту четыре метра

Возгорание на газовой магистральной трубе произошло в Клину. Прибывшие пожарные устранили факельное горение. На месте продолжают работать сотрудники «Мособлгаза».

Подробности происшествия сообщили «360» в региональном ГУ МЧС. По данным ведомства, труба была перекрыта в 16:25, в 18:08 горение прекратилось.

«Пострадавших нет. Эвакуацию [людей] производить было неоткуда. В 18:08, в принципе, все и закончилось. „Мособлгаз“ продолжает работу по ремонту данной трубы», — заключили в пресс-службе.

По данным РИА «Новости», высота пламени во время возгорания достигала четырех метров.