05 января 2022, 18:59
Пожар произошел на газопроводе в Клину. Пламя било на высоту четыре метра
Пожар произошел после ЧП на газовой трубе в Клину
Возгорание на газовой магистральной трубе произошло в Клину. Прибывшие пожарные устранили факельное горение. На месте продолжают работать сотрудники «Мособлгаза».
Подробности происшествия сообщили «360» в региональном ГУ МЧС. По данным ведомства, труба была перекрыта в 16:25, в 18:08 горение прекратилось.
«Пострадавших нет. Эвакуацию [людей] производить было неоткуда. В 18:08, в принципе, все и закончилось. „Мособлгаз“ продолжает работу по ремонту данной трубы», — заключили в пресс-службе.
По данным РИА «Новости», высота пламени во время возгорания достигала четырех метров.