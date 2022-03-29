Пожар произошел на ферме в Ивановской области. Эвакуировали 30 свиней

Свиноферма загорелась в деревне Березники Родниковского района Ивановской области. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

Ситуаиця произошла в ночь на 29 марта около часа ночи. Спасатели прибыли на место происшествия и эвакуировали 30 свиней. Животные не пострадали в пожаре, однако спасти здание не удалось. Всего в тушении пожара были задействованы 13 спасателей и пять единиц спецтехники.