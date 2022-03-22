Пожар произошел на частной нефтебазе в Нижегородской области

На территории частной нефтебазы в Кстовском районе Нижегородской области случился пожар. По предварительной информации, загорелся бензовоз с дизельным топливом на эстакаде.

По данным ГУ МЧС по региону, сообщение о возгорании поступило в 9:34. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Погибших и пострадавших нет. Пожару присвоили ранг № 2 (присваивается при большой площади горения, отсутствии водоисточника либо нехватке сил и средств).

«Для ликвидации последствий пожара привлекаются силы и средства от ГУ МЧС России по Нижегородской области: 28 человек, восемь единиц техники», — говорится в сообщении на сайте пресс-службы регионального главка МЧС.

Площадь возгорания уточняется. Информации, что пожар потушен, пока нет.

В начале марта нефтебаза загорелась в Тюменской области. На борьбу с огнем ушло полтора часа.