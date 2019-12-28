Пожар произошел на буровой установке на Ямале

Пожар произошел на Восточно-Таркосалинском нефтегазовом месторождении в Пуровском районе. Буровая скважина принадлежит компании «Новатэк». По словам представителя МЧС, возгорание удалось ликвидировать сотрудниками частной пожарной охраны предприятия.

«Пожар ликвидирован силами частной пожарной охраны „Новатэк“. Горел подъемник на базе автомобиля „Краз“… Два человека погибли, один получил травмы», — приводит агентство слова своего собеседника.

Он также добавил, что в результате пожара получили повреждения три единицы техники. Подразделения МЧС не привлекались.

Скважина, где произошло возгорание, не эксплуатировалась. По словам представителя ведомства, там проводились ремонтные работы.