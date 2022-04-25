Пожар произошел на базе отдыха в Челябинской области

В Кунашакском районе Челябинской области на территории базы отдыха «Заря» загорелся нежилой дом на берегу озера. Об этом написал Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС По Челябинской области.

«Горело деревянное строение на берегу озера Калды. Площадь пожара 12 квадратных метров. При ликвидации возгорания работали две единицы техники и восемь человек личного состава», — сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, никто из сотрудников и гостей базы отдыха не пострадал.