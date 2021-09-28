facebook_pixel
    28 сентября 2021, 11:21

    Пожар произошел на АЗС в Махачкале

    Наза Салех Захи

    Пожар произошел на автозаправочной станции в Махачкале. По предварительным данным, пострадал один человек. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по Дагестану.

    Пожар произошел на АЗС в Махачкале

    Телеканал РЕН ТВ уточнил, что все случилось на заправке на улице Ушинского. РИА «Дагестан» написало, что сообщение о ЧП поступило в 10:11. По данным агентства, пострадали три человека.

    В ведомстве добавили, что угрозы взрыва на АЗС нет. На месте работают медики и экстренные службы. Для тушения огня привлекли 26 человек и девять единиц техники.

    Причины случившегося выясняются.