Пожар произошел на АЗС в Махачкале

Пожар произошел на автозаправочной станции в Махачкале. По предварительным данным, пострадал один человек. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по Дагестану.

Телеканал РЕН ТВ уточнил, что все случилось на заправке на улице Ушинского. РИА «Дагестан» написало, что сообщение о ЧП поступило в 10:11. По данным агентства, пострадали три человека.

В ведомстве добавили, что угрозы взрыва на АЗС нет. На месте работают медики и экстренные службы. Для тушения огня привлекли 26 человек и девять единиц техники.

Причины случившегося выясняются.