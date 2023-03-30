Происшествия 30 марта 2023, 19:04 Пожар произошел на автомойке в Екатеринбурге

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Автомойка загорелась на улице Венгерских Коммунаров в Екатеринбурге. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области.

Общая площадь пожара составила 160 квадратных метров. Три человека смогли самостоятельно выбраться из горящего здания до момента прибытия на место происшествия спасателей.

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Отмечается, что тушение возгорания осложнилось наличием в помещении газовых баллонов.