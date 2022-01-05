Пожар произошел на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ). Как сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия, пострадавших при происшествии нет.

В пресс-службе отметили, что штатная система пожаротушения сработала утром в среду, 5 января. Во время проведения пусконаладочных работ под нагрузкой произошло локальное возгорание газа на одной из установок, объяснили в пресс-службе предприятия.

«Возгорание локализовано, пострадавших нет», — привело агентство фрагмент сообщения. Угрозы заводу и населенным пунктам нет, отметил RT.

Отсутствие пострадавших при происшествии подтвердили агентству в ГУ МЧС по региону.

Прокуратура проводит проверку по факту возгорания на Амурском ГПЗ, заявили агентству в пресс-службе прокуратуры Амурской области.

Накануне в Тюменской области загорелся Атипинский нефтеперерабатывающий завод. Сообщение о пожаре поступило в 10 утра по местному времени. По предварительным оценкам, площадь возгорания составляла 100 квадратных метров. Загорелась установка глубокой обработки мазута.