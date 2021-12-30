Пожар произошел на аэрокосмическом заводе на Тайване. Есть погибший

Пожар произошел на производстве аэрокосмической компании Тайваня Aerospace Industrial Development Corporation (AIDC). В результате один человек скончался. Еще шестеро получили травмы. Об этом сообщил RT со ссылкой на портал Focus Taiwan.

Работа компании остановлена на неопределенный срок. Сейчас специальная комиссия выясняет причины и обстоятельства пожара. По неподтвержденной информации, причиной происшествия послужил взрыв пыли алюминиевого сплава.