Пожар потушили в студенческом общежитии Ростова-на-Дону | 360°

Происшествия 24 октября 2022, 15:37 Пожар потушили в студенческом общежитии Ростова-на-Дону

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Ночью в понедельник, 24 октября, в Ростове-на-Дону произошел пожар в студенческом общежитии. Об этом рассказала rostovgazeta.ru со ссылкой на УМЧС по региону.

Уточняется, что в 15-этажном здании загорелась одна из комнат. Огонь распространился на площади пять квадратных метров.

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Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС потушили пламя в течение нескольких минут. Пострадавших в результате пожара не зафиксировано.

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