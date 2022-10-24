Пожар потушили в студенческом общежитии Ростова-на-Дону | 360°

24 октября 2022, 15:37
Пожар потушили в студенческом общежитии Ростова-на-Дону
Ночью в понедельник, 24 октября, в Ростове-на-Дону произошел пожар в студенческом общежитии. Об этом рассказала rostovgazeta.ru со ссылкой на УМЧС по региону.
Уточняется, что в 15-этажном здании загорелась одна из комнат. Огонь распространился на площади пять квадратных метров.
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Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС потушили пламя в течение нескольких минут. Пострадавших в результате пожара не зафиксировано.
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