Пожар потушили в Невском районе Петербурга

В Невском районе Петербурга на Ивановской улице произошел пожар в многоквартирном доме. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Информация о возгорании поступила в пятницу, 1 июля, в 03:15 по московскому времени. Примерно через полчаса спасателям удалось полностью ликвидировать огонь. В тушении участвовали 15 пожарных и три спецмашины.

Информации о пострадавших не поступало. Устанавливаются точные обстоятельства случившегося.