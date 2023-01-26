Происшествия 26 января 2023, 13:23 Пожар потушили в Невском районе Петербурга

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В Невском районе Петербурга накануне загорелась квартира в многоквартирном доме на проспекте Солидарности. Об этом написали «Невские новости».

Прибывшие на место ЧП спасатели увидели возгорание в комнате площадью 10 квадратных метров в квартире на восьмом этаже. Огонь удалось ликвидировать спустя 40 минут.

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По предварительной информации, пострадавших в пожаре нет. Сейчас в причинах пожара разбирается полиция.