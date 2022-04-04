Пожар потушили в Музыкальном микрорайоне Краснодара

Пожар произошел вечером, 3 апреля, в многоквартирном доме на улице Есенина в Музыкальном микрорайоне Краснодара. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

До прибытия пожарных расчетов пламя успело распространиться на площади 15 квадратных метров. Также загорелся балкон.

В 22:10 спасателям удалось локализовать пламя, а в 22:18 ликвидировать его полностью. К тушению были привлечены 24 человека и четыре единицы техники.