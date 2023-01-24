Происшествия 24 января 2023, 15:13 Пожар потушили в многоквартирном доме во Владивостоке

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Вечером 23 января во Владивостоке произошел пожар в многоквартирном доме, расположенном на улице Добровольского. Об этом написал сайт vostokmedia.com.

По информации МЧС России по Приморскому краю, пожарные прибыли на место ЧП в течение 10 минут после сообщения. Они помогли четырем взрослым и ребенку, отрезанным от выхода, покинуть горящее здание.

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Как рассказали в ведомстве, сгорела квартира на втором этаже дома. Всего в тушении было задействовано 27 спасателей.

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