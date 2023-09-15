15 сентября 2023, 01:56
Пожар потушили в многоквартирном доме в Дагестане после взрыва газа
Пожар после взрыва газа в жилом доме в поселке Семндер в пригороде Махачкалы полностью ликвидировали. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Дагестану в Telegram-канале.
«В 01:28 пожар полностью ликвидирован», — указали в ведомстве
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Взрыв газа произошел в поселке Семендер на улице Елизарова 14 сентября. На месте ЧП пожарные выяснили, что хлопок произошел в квартире на четвертом этаже многоквартирного дома с последующим возгоранием.
Площадь пожара после взрыва газа составила 600 квадратных метров. Из дома эвакуировали 70 человек, еще 10 спасены пожарными. На месте взрыва газа работали 87 человек и 27 единицы техники.
В результате ЧП пострадавших и жертв нет. По факту случившегося прокуратура региона организовала проверку. В городской мэрии заявили, что дом построили незаконно.
Дагестан
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