Эксклюзив 28 февраля 2023, 11:27 Пожар потушили в многоэтажке на северо-западе Москвы Пожар произошел в квартире на улице Генерала Глаголева на северо-западе Москвы

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В многоэтажке на северо-западе Москвы случился пожар. Огонь заметили в одной из квартир на 17-м этаже. Спасатели потушили огонь, никто не пострадал, сообщили «360» в Главном управлении МЧС России по Москве.

«Загорание в одной из квартир на 17-м этаже. Площадь пожара уточняется. Его ликвидировали, информация о пострадавших не поступала», — заявили в пресс-службе.

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Местные паблики утром 28 февраля рассказали о пожаре на улице Генерала Глаголева. Telegram-канал «Соседи Хорошево-Мневники» показал видео, на котором густой темно-серый дым шел с верхних этажей левого крыла многоэтажки.

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UPD: по данным источника «360», в многоэтажке полностью сгорела квартира площадью 50 квадратных метров.

Другой пожар в Москве хозяин квартиры смог потушить самостоятельно. В его прихожей ночью взорвался баллончик со средством для чистки обуви. В окнах трех комнат разбились стекла, повреждения получила стена из газоблоков.