Пожар потушили в Курортном районе Петербурга

Вечером в понедельник, 18 июля, в Курортном проспекте Санкт-Петербурга произошел пожар в частном доме. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

По сообщению ведомства, в здании размером семь на десять метров горение происходило по всей площади. С тушением боролись десять человек личного состава МЧС и две единицы спецтехники.

Через час после сообщения о возгорании пламя удалось ликвидировать. Информации о пострадавших не поступало.