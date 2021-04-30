Пожар потушили в доме на Казанской улице в Петербурге

Спасатели потушили пожар на нескольких балконах и в квартире в доме на Казанской улице Красногвардейского района. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Дежурный МЧС узнал о пожаре в 14:52. Пламя распространилось по двухкомнатной квартире в доме № 20 на Казанской улице. Также горели несколько балконов на третьем и четвертом этажах.

Причина возгорания неизвестна.

Спасатели локализовали огонь в 15:14. К ликвидации пожара привлекли три единицы техники и 15 человек личного состава. Информации о пострадавших нет.