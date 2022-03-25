Пожар потушили в Астраханском заповеднике

На территории Астраханского заповедника начался пожар, который удалось ликвидировать. Такой информацией поделился представитель заповедника. Об этом сообщило РИА «Новости».

Огонь охватил площадь в 2,3 тысячи гектаров. В ликвидации возгорания приняли участие 16 человек личного состава и девять единиц спецтехники, передал RT.

«В 14:00 (13:00 мск) пожар на Трехизбинском участке ликвидирован. Площадь, пройденная огнем на территории заповедника, составляет около 2286 га», — рассказал представитель Астраханского заповедника.