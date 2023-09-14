Происшествия 14 сентября 2023, 11:41 Пожар потушили на выполняющем гособоронзаказ заводе в Кургане КМЗ: на «Курганмашзаводе» потушили пожар, работа на предприятии продолжается РИА «Новости»

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Пожарные ликвидировали возгорание на «Курганмашзаводе». Предприятие продолжило работать в обычном режиме. Об этом сообщила пресс-служба КМЗ (входит в холдинг «Высокоточные комплексы») в комментарии РИА «Новости».

ЧП произошло во время сварочных работах в одном из помещений КМЗ.

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«В результате нарушения техники безопасности произошло возгорание паров, в результате пострадали двое рабочих», — заявили представители КМЗ.

Рабочих госпитализировали, им оказали всю необходимую медицинскую помощь. Жизни пострадавших ничто не угрожает.

Последствия пожара быстро ликвидировали, произошедшее не повлияло на деятельность предприятия. Оно продолжает выполнять гособоронзаказ в обычном режиме. Специальная комиссия выясняет все причины и обстоятельства случившегося.

Региональное управление СК РФ сообщало на своем сайте, что пожар произошел днем 13 сентября. Сотрудники завода получили ожоги разной степени тяжести «в результате разгерметизации подлежащего сварке топливного бака». Представители Следственного комитета организовали доследственную проверку.