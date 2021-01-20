Пожар потушили на строительном рынке в Москве

Пожар возник в одноэтажном здании на Калужском шоссе. Его площадь составила 200 квадратных метров. Огонь уже полностью потушили.

Все произошло на Калужском шоссе в доме № 2, строение 1. Сигнал о ЧП поступил в дежурную часть 20 января в 03:44, сказано на сайте ведомства. По этому адресу находится строительный рынок «Славянский мир».

«Произошло загорание в одноэтажном металлическом строении в плане 15 на 15», — сообщили «360" в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

Огонь распространился на площади в 200 квадратных метров. В 06:17 пожар был локализован, в 07:18 полностью потушен.

«Обстановка спокойная. Со слов администрации, людей внутри быть не должно», — отметили в ведомстве.

К тушению пожара привлекались 57 человек и 16 единиц техники.