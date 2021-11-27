Пожар после взрывов на заводе боеприпасов в Дзержинске потушили

Спасатели потушили пожар на площади 55 «квадратов», который вспыхнул во время ЧП на Заводе имени Свердлова, где днем 27 ноября прогремели несколько взрывов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление МЧС.

«Пожар ликвидирован», — рассказали в ведомстве.

В первой половине дня 27 ноября на территории Завода имени Свердлова в Дзержинске сработала пожарная сигнализация, а потом прогремели несколько взрывов. По предварительным данным, травмы получили два сотрудника предприятия. Как рассказали агентству в экстренных службах, в двухэтажном цеха по производству октогена, произошло четыре взрыва. Часть здания обрушилась. Из соседнего цеха эвакуировали 88 человек.

Нижегородские следователи завели уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. Взрывы могли произойти из-за нарушения технологического процесса или неисправности оборудования. На Заводе имени Свердлова производят взрывчатку, промышленные химикаты и оборонную продукцию.