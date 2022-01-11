Пожар после взрыва в жилом доме Южно-Сахалинска ликвидировали

Пожарные ликвидировали огонь, в одной из квартир пятиэтажке Южно-Сахалинска. Там произошел взрыв газа. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

Сегодня в 12:12 по местному времени (04:12) диспетчер Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона получил сообщение о взрыве и пожаре в одной из квартир пятиэтажного дома на улице. Южно-Сахалинская, в доме 19.

«Первый пожарный расчет прибыл через четыре минуты. К моменту прибытия первого пожарного подразделения наблюдались выбитые окна и двери и горение в квартире первого этажа», — сказано в сообщении МЧС.

Источник фото: пресс-служба МЧС

Возгорание локализовали в 12:24 по местному времени (04:24 по московскому времени), в 13:20 по местному времени (05:20 по московскому времени) оно было полностью ликвидировано на площади в 15 «квадратов».

На месте работали девять сотрудников и три единицы техники МЧС России. Пожарные эвакуировали из дома шесть человек, один из них — ребенок.

Прокурор Южно-Сахалинска Антон Коленченко выехал на место взрыва газа. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Источник фото: пресс-служба МЧС

Коленченко направился на место происшествия, чтобы координировать работу спецслужб и правоохранительных органов. После проверки будет дана оценка случившемуся и приняты меры прокурорского реагирования, если таковые потребуются.

Взрыв газа произошел в жилом доме в Южно-Сахалинске 11 января на улице Южно-Сахалинская, 11. Погиб один человек. Местные власти также заявили, что на месте взрыва работали сотрудники скорой помощи, пожарные и полиция. О ситуации доложили главе города Сергею Надсадину.

Очевидцы заявили, что газ взорвался на первом этаже здания. В квартире из-за взрывной волны выбило окна и дверь.