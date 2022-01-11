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    11 января 2022, 07:49

    Пожар после взрыва в жилом доме Южно-Сахалинска ликвидировали

    В МЧС сообщили, что пожар после взрыва в жилом доме Южно-Сахалинска ликвидировали

    Екатерина Боснак

    Пожарные ликвидировали огонь, в одной из квартир пятиэтажке Южно-Сахалинска. Там произошел взрыв газа. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

    Пожар после взрыва в жилом доме Южно-Сахалинска ликвидировали

    Сегодня в 12:12 по местному времени (04:12) диспетчер Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона получил сообщение о взрыве и пожаре в одной из квартир пятиэтажного дома на улице. Южно-Сахалинская, в доме 19.

    «Первый пожарный расчет прибыл через четыре минуты. К моменту прибытия первого пожарного подразделения наблюдались выбитые окна и двери и горение в квартире первого этажа», — сказано в сообщении МЧС.

    Источник фото: пресс-служба МЧС

    Возгорание локализовали в 12:24 по местному времени (04:24 по московскому времени), в 13:20 по местному времени (05:20 по московскому времени) оно было полностью ликвидировано на площади в 15 «квадратов».

    На месте работали девять сотрудников и три единицы техники МЧС России. Пожарные эвакуировали из дома шесть человек, один из них — ребенок.

    Прокурор Южно-Сахалинска Антон Коленченко выехал на место взрыва газа. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

    Пожар после взрыва в жилом доме Южно-Сахалинска ликвидировали | Изображение 1Источник фото: пресс-служба МЧС

    Коленченко направился на место происшествия, чтобы координировать работу спецслужб и правоохранительных органов. После проверки будет дана оценка случившемуся и приняты меры прокурорского реагирования, если таковые потребуются.

    Взрыв газа произошел в жилом доме в Южно-Сахалинске 11 января на улице Южно-Сахалинская, 11. Погиб один человек. Местные власти также заявили, что на месте взрыва работали сотрудники скорой помощи, пожарные и полиция. О ситуации доложили главе города Сергею Надсадину.

    Очевидцы заявили, что газ взорвался на первом этаже здания. В квартире из-за взрывной волны выбило окна и дверь.