Происшествия 09 августа 2023, 23:37 Пожар после взрыва в Сергиевом Посаде тушили 350 человек МЧС: пожар после взрыва на складе в Сергиевом Посаде тушили 350 человек Телеканал «360»

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Крупный пожар после взрыва на частном складе, принадлежащем частной компании, в Сергиевом Посаде тушили 350 человек. Подробности сообщили в пресс-службе МЧС по Московской области.

Взорвался частный склад пиротехники, который расположен на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу. Взрывной волной задело часть помещений предприятия, начался пожар.

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В МСЧ сообщили, что огонь охватил 400 квадратных метров. Спустя почти два часа после взрыва пожар удалось локализовать, после спасатели начали тушить открытое горение.

«Всего привлечено: 350 человек, 84 единицы техники, из них от МЧС — 255 человек, 49 единиц техники», — передали в пресс-службе.

После взрыва пострадали 52 человека. В больнице умерла 45-летняя женщина. На месте происшествия работали 16 бригад скорой помощи и три бригады медицины катастроф. Следователи возбудили уголовное дело.

Ранее живущий рядом с ЗОМЗ очевидец описал последствия взрыва в Сергиевом Посаде. Сам момент попал на запись камер наблюдения, видео оказалось в распоряжении «360».