Происшествия 15 августа 2023, 00:50 Пожар после взрыва в Махачкале локализовали МЧС сообщило о локализации возгорания после взрыва в Махачкале на 600 кв. м

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Пожарным удалось локализовать огонь после взрыва в Махачкале. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

«Локализовали пожар на автозаправочной станции в Махачкале на площади 600 квадратных метров», — отметили в ведомстве.

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В пресс-службе МЧС России уточняли, что всего на месте ЧП работают более 260 человек и 80 единиц техники.

«Пострадали более 60 человек, из них 12 погибли», — уточнили в министерстве.

Ранее о возросшем числе жертв и пострадавших сообщили в республиканском Минздраве. Ведомство отмечало, что травмы различной степени тяжести получили 50 человек.

Позже в Telegram-канале ведомства отметили, что среди 12 погибших есть два ребенка, а в числе 56 пострадавших — 13 детей.

Глава Дагестана Сергей Меликов пообещал, что семьям погибшим окажут всю необходимую помощь. Он лично прибыл на место ЧП.

Взрыв на автозаправке в Махачкале раздался вечером 14 августа. По данным МЧС, взорвались две цистерны. Пламя распространилось на площади в 500 квадратных метров.