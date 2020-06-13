Пожар‌ ‌после‌ ‌взрыва‌ ‌на‌ ‌газораспределительной‌ ‌станции‌ ‌Казани‌ ‌потушили‌ ‌

В ночь на субботу, 13 июня, в здании операторной на станции прогремел взрыв, после которого загорелся резервуар с газом. Столб огня поднялся на высоту 50 метров.

Прибывшие на место спасательные службы охладили остальные резервуары и приступили к тушению. Из-за взрыва и пожара здание операторской обрушилось. Там погиб один человек, еще трое пострадали.

К тушению пожара привлекли 199 человек и 58 единиц техники, включая беспилотник. Утром в столице Татарстана объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с пожаром. На месте работала передвижная лаборатория, которая измеряла предельно допустимую концентрацию вредных веществ.

Пресс-служба Следственного управления СК по Республике Татарстан завела уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах». После окончания тушения следователи и криминалисты приступят к осмотру места, чтобы установить причины случившегося.