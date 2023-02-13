Происшествия 13 февраля 2023, 22:35 Пожар после взрыва на газопроводе в Ярославской области ликвидировали Спасатели МЧС ликвидировали пожар после взрыва на газопроводе в Ярославской области РИА «Новости»

Читать 360tv в

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар, возникший после разгерметизации магистрального газопровода в Мышкинском районе Ярославской области. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«В настоящее время горение ликвидировано. Пострадавших и разрушений нет», — заявили в МЧС.

Реклама

В ведомстве также отметили, что происшествие не повлияло на газоснабжение населения.

Реклама

На магистральном газопроводе, как указывается, произошла разгерметизация с последующим возгоранием. К моменту прибытия пожарных происходило факельное горение остатков газа.

В службе по связям с общественностью и СМИ компании «Газпром трансгаз Ухта» сообщили в комментарии ТАСС, что газ подается потребителям в полном объеме по параллельным ниткам.

Подразделения компании готовятся к ремонту. Специальной комиссии предстоит выяснить причины произошедшего.

Как ранее сообщали представители регионального МЧС, диаметр разрыва газопровода составил примерно один метр. Жители города Мышкина и деревни Рыпы поделились в соцсетях кадрами с места происшествия. По их сообщениям, жар от пожара ощущался в 500 метрах от него.