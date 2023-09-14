Происшествия 14 сентября 2023, 23:34 Пожар после взрыва газа в доме в Дагестане локализовали МЧС: спасатели локализовали пожар после взрыва газа в доме в пригороде Махачкалы

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Спасатели локализовали пожар после взрыва газа в жилом доме в поселке Семндер в пригороде Махачкалы. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Дагестану в Telegram-канале.

«В 23:16 пожар локализован», — уточнили в ведомстве

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Общая площадь пожара составила 600 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших и жертв нет. После взрыва газа спасатели эвакуировали 70 человек. Также они спасли 10 жильцов.

Многоквартирный жилой дом загорелся после взрыва газа в пригороде Махачкалы. По прибытии пожарных расчетов выяснилось, что взрыв прогремел в квартире на четвертом этаже, после этого произошло возгорание. Позже стало известно о разрушении несущих стен на четвертом этаже жилого дома.

В тушении пожара задействовали 87 человек и 27 единиц пожарно-спасательной техники.

В распоряжении «360» оказались кадры с места, на них запечатлено, как пожар охватил несколько этажей дома. Прокуратура Дагестана организовала проверку в связи со взрывом газа.