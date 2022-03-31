Пожар полностью разрушил жилой дом в одном из сел Карелии

Во вторник, 29 марта, в селе Заозерье Прионежского района, находящегося под Петрозаводском, произошел крупный пожар. Огонь охватил жилой дом на улице Тихонаволокской.

Как сообщает karelinform.ru, на место происшествия прибыли пожарно-спасательные службы Прионежского района и Петрозаводска. Для тушения пожара привлекли 22 человека личного состава и шесть единиц техники. Огонь удалось полностью ликвидировать только через три часа с момента прибытия сотрудников МЧС на место.

Спасти строение не удалось. Жильцы дома своевременно покинули место происшествия и не пострадали.

Пользователи Сети активно делятся информацией о большом пожаре в Заозерье, выкладывая фото столпов дыма, доходящих до района Соломенного Петрозаводска.