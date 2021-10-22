Здание цеха по производству пороха в Рязанской области после пожара полностью разрушено. Уцелели только одиночные конструкции. Это видно на видео, которое опубликовал Следственный комитет.

На пороховом производстве в поселке Лесном Шиловского района Рязанской области утром 22 октября произошел взрыв, после которого начался пожар. ЧП произошло в цехе компании «Разряд», которая занимается производством взрывчатки. Цех находится на территории неработающего завода «Эластик», где предприятие выкупило землю.

По предварительной версии, взрыв с возгоранием произошел из-за нарушения технологического процесса. В цехе в этот момент находились 17 человек, все они впоследствии погибли.

Власти Рязанской области пообещали выплатить семьям погибших по миллиону рублей. В регионе 25 октября объявили днем траура.

СК возбудил дело о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем по неосторожности гибель людей. Глава ведомства Александр Бастрыкин направил в Рязанскую область криминалистов для расследования. На место также прибыл врио главы МЧС России Александр Чуприян.